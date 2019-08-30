РИАМО - 30 авг. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения собаки на 8-месячного ребенка в столице, ребенок находится в больнице, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

«Собака породы Дог находилась в квартире родственников хозяев животного. Пока женщина отлучилась, собака напала на 8-месячного ребенка. В результате укусов собаки ребенок был госпитализирован в городскую больницу с множественными телесными повреждениями», - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что следователи занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.