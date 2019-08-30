РИАМО - 30 авг. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение Московского областного управления ФАС РФ по жалобе ООО «Торговый дом «Виал» о нарушении закона о контрактной системе, жалобу признали необоснованной, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы России по Подмосковью.

Ранее в антимонопольное ведомство поступила жалоба компании на действия ГБУЗ Московской области «Талдомская центральная районная больница» при определении подрядчика на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения («Доцетаксел»).

«По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «Торговый дом «Виал» необоснованной. Не согласившись с указанным решением, ООО «Торговый дом «Виал» обратилось в суд», – говорится в сообщении.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.