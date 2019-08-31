РИАМО – 31 авг. Фестиваль «Белый цветок», идейным вдохновителем которого является певица Ольга Кормухина, пройдет в субботу в Клину, однодневная программа включает в себя мастер-классы, а также рок-концерт с участием известных исполнителей.

Фестиваль – это инициатива Ольги Кормухиной, которую поддержало правительство Московской области. На мероприятии ожидается до 15 тысяч человек.

На фестивале будет много мастер-классов. Мероприятие задумано как площадка, на которой соберутся несколько поколений.

На фестивале проведут рок-концерт с участием Ольги Кормухиной, группы «Мельница», участника группы Gorky Park Алексея Белова и других музыкантов.