РИАМО - 30 авг. Международный авиационно-космический салон в подмосковном Жуковском в пятницу посетили свыше 103 тысяч человек, а всего с момента его открытия – более 242 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по региону.

В первый, второй и третий дни выставки ее посетили более 142 тысяч человек.

«30 августа 2019 года 14-й Международный авиационно-космический салон «МАКС-2019» посетило более 103 тысяч человек, а количество автотранспорта на парковках превысило 18 тысяч», - говорится в сообщении.

Полиция и Росгвардия обеспечивала порядок во все дни проведения салона. Серьезных нарушений порядка на территории выставки не допущено.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили на открытии авиационно-космического салона.

Участие в летной программе МАКС-2019 принимает рекордное количество пилотажных групп: восемь команд представляют сложный и слаженный пилотаж на тяжелых истребителях, ударных вертолетах, реактивных и поршневых учебно-тренировочных самолетах.