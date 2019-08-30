РИАМО - 30 авг. Физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 1,9 тысячи квадратных метров планируют ввести в эксплуатацию в Серебряных Прудах до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Комплекс возводится на улице Луговая. Темп строительства здесь заметно увеличился после смены подрядчика и корректировки проекта.

«В настоящее время на объекте производятся работы по внутренней отделке помещений, пусконаладка системы водоподготовки для чаши бассейна, благоустройство прилегающей территории. Готовность высокая», — сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

В здании разместились бассейн, душевые, раздевалки, вестибюль с гардеробом, зал для подготовительных занятий, кабинет врача, а также административные и технические помещения.

Объект строится на средства бюджета по государственной программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».