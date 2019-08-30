РИАМО - 30 авг. Во время празднования Дня первокурсника в МГУ имени Михаила Ломоносова десять тысяч поступивших смогут бесплатно отправить коллекционные открытки в любую точку мира, говорится в сообщении пресс-службы ФГУП «Почта России».

В этот день ребята получат студенческие билеты и произнесут «Клятву студента Московского университета». С 09:00 в холле первого этажа главного здания университета заработает мобильный пункт «Почты России», с которого студенты смогут отправить открытки. В акции примет участие ректор учебного заведения Виктор Садовничий.

«Первокурсники смогут выбрать из трех видов открыток, выпущенных лимитированной версией, с изображением высотки «Я все МоГУ» и официальными хэштегами акции #ПоступилПравильно и #ПочтаОбъединяет», — говорится в сообщении.

Открытки можно будет бесплатно получить до 15:00 у сотрудников «Почты России». Почтовые сотрудники помогут правильно заполнить адресные строки и индекс получателя.

Мобильный пункт будет находиться в холле первого этажа со стороны ДК.