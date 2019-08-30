РИАМО - 30 авг. В городском округе Власиха в пятницу приступили к сносу торгового центра, который сгорел в 2008 году и с тех пор был излюбленным местом для асоциальных элементов и травмоопасных игр детей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

На работы исполнителю отвели тридцать дней. Сносом здания будет заниматься чемпион России по экскаваторному делу Владимир Иночкин. По словам главы Власихи Альберта Алябьева, который приехал на площадку здания, это событие для города – знаковое.

«Надеюсь, что в обозримом будущем на этом месте появится современное многофункциональное здание, в котором будут и торговые площади, и места для развлечений, и офисы для организации предоставления услуг населению», — сказал Алябьев.

Он поблагодарил правительство Московской области за помощь и поддержку в этом вопросе, команду администрации, совет депутатов за всю работу, которая предшествовала старту сноса.

Глава округа настоятельно посоветовал представителям подрядной организации строго соблюдать все нормы и требования безопасности на объекте, чистоты и порядка на территории сноса и городка.

Как уточнил директор МБУ «СОЕТЗ» Александр Потапенко, подрядчик – ООО «СКПДО», вышедший на работы по сносу аварийного здания бывшего Торгового центра, имеет 14-летний опыт соответствующей деятельности, полностью укомплектован необходимой строительной техникой и высокопрофессиональными кадрами.

«Контроль за выполнением контракта по сносу аварийного объекта будут вести специалисты СОЕТЗ», — подчеркнул директор предприятия Потапенко.

Представитель ООО «СКПДО» Николай Ищенко обратился к жителям с просьбой соблюдать меры безопасности, следить за детьми, не пускать их на опасный объект.