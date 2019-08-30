РИАМО - 30 авг. В ближайшее время в лесах Подмосковья появятся осенние грибы, начнется период активного плодоношения, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Лесное царство грибов развивается по своим законам. Лесничие говорят, что много грибов в лесу – хороший показатель. Он свидетельствует о благополучном биологическом состоянии насаждений. Гриб получает от дерева углеводы, аминокислоты и фитогормоны, а сам делает доступным для поглощения и всасывания растением воду и минеральные вещества, прежде всего соединения фосфора», - говорится в сообщении.

Ранний осенний период считают одним из самых лучших для сбора грибов. Жара спадает, ночные туманы учащаются, а роса становится обильнее. Это благосклонно влияет на рост грибов. В лесах могут встретиться рыжики, маслята и опята, а также легко найти белые грибы, моховики, подберезовики и подосиновики.

Грибникам рекомендуют соблюдать правила пребывания в лесах и позаботиться о своей безопасности. Перед грибной охотой всегда предупреждайте родных о своем походе, берите с собой воду, заряженный телефон и все необходимые лекарства.