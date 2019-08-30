РИАМО - 30 авг. В деревне Большие Жеребцы городского округа Щелково достроили три дома-долгостроя ЖК «Восточная Европа», говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

Как сообщил начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян, жилые корпуса №1, №2, №3 получили заключения о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации.

«Застройщиком объектов является АО УК «Восточная Европа». Строительство корпусов было начато в 2016 году. С конца 2017 года работы велись низкими темпами. В августе 2019 года была проведена последняя проверка на основании извещения по устранению замечаний, после чего домам были выданы ЗОСы», — говорится в сообщении.

Первый корпус имеет две секции, его площадь — 10,6 тысячи квадратных метров. Он рассчитан на 205 квартир. Площадь второго корпуса — 3,8 тысячи квадратных метров, он тоже двухсекционный, рассчитан на 40 квартир. Третий корпус имеет три секции, площадь — 8 тысяч квадратных метро, 165 квартир.

Дома доступны для колясочников. На прилегающей территории обустроена детская площадка, места для отдыха, пешеходные тротуары.