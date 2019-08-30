РИАМО - 30 авг. В Ленинском городском округе в пятницу открыли новое территориально-обособленное структурное подразделение (ТОСП) МФЦ, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ Московской области «МО МФЦ».

МФЦ открылся в деревне Сапроново по адресу: микрорайон Купелинка, Северный квартал, дом 4.

«Для удобства заявителей в МФЦ оборудовано три окна приема заявителей, три окна доступа к федеральному и региональному порталам госуслуг, оборудована зона ожидания, установлен удобный график работы: вторник, четверг, воскресенье с 8:00 до 20:00», — говорится в сообщении.

В связи с открытием нового ТОСП в подразделении МФЦ, расположенном в поселке Горки Ленинские, с 30 августа продолжает работать одно окно приема заявителей с графиком работы: среда, пятница с 9:00 до 17:00.

Подробнее с местонахождением и графиком работы офисов и территориально обособленных структурных подразделений МФЦ можно по ссылке.