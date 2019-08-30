РИАМО - 30 авг. Управление Федеральной антимонопольной службы России внесло ООО «Нива» в реестр недобросовестных поставщиков, так как компания не выполнила условия контракта на воспроизводство лесов в границах Клинского лесничества, говорится в сообщении пресс-службы управления.

Заказчиком выступил комитет лесного хозяйства Московской области. Он пожаловался на подрядчика в подмосковное УФАС, так как он нарушил условия контракта. Заказчик расторгнул контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», — говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Нива» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.