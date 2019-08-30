РИАМО - 30 авг. Раздельный сбор отходов организуют 1 сентября на ежегодном военно-историческом фестивале «День Бородина» в Можайске, говорится в сообщении пресс-службы УК «Региональный оператор».

Организатором этой акции выступает управляющая компания «Региональный оператор», входящая в группу компаний РТ-Инвест. Компания установила на территории музея-заповедника три бункера объемом 8 кубических метров. 1 сентября с утра сотрудники компании привезут еще восемь контейнеров для твердых коммунальных отходов объемом 1,1 кубического метро. Для «сухих» видов отходов, которые подходят для вторичной переработки, на входе в музей-заповедник будут установлены два «синих» контейнера.

«Контейнеры синего цвета предназначены для утилизации стеклянных бутылок и металлических банок, пластика, бумаги и картона. Важно, чтобы отходы не были загрязнены остатками продуктов питания. В контейнеры для смешанных отходов можно поместить все отходы, кроме пластика, металла, стекла и макулатуры, в том числе остатки пищи и емкости, загрязненные продуктами питания», — говорится в сообщении.

Музей-заповедник «Бородинское поле» расположен в деревне Бородино Можайского городского округа. Добраться к нему можно по Можайскому шоссе.