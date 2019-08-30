РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 авг. В подмосковных Люберцах в поселке Томилино строительство магазина «Магнит» приостановлено на 31 и 1 августа по просьбам жителей, сообщил представитель застройщика ООО «Тандер» Владислав Зинович.

В пятницу прошло собрание в поселке Томилино с жителями, застройщиком ООО «Тандер» и сотрудниками администрации. Группа жителей поселка Томилино выступила против строительства магазина по адресу: улица Гоголя, дом 44. На собрании было принято решение создать рабочую группу.

«На выходных все строительные работы будут прекращены», - сказал Зинович.