РИАМО - 30 авг. Более 20 известных исполнителей выступят на фестивале «PROлето» в Москве, среди них МОТ, Егор Крид и Ольга Бузова, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла мероприятий «Московские сезоны».

«В рамках фестиваля «PROлето» 31 августа состоятся сразу два грандиозных концерта: они пройдут на проспекте Академика Сахарова и на площадке возле Главного входа на ВДНХ. В лайнапе – более 20 звездных исполнителей. Вход на оба мероприятия – свободный!» — говорится в сообщении.

Концерт на проспекте Сахарова пройдет с 14:00 до 20:00. Здесь выступят Тима Белорусских, МОТ, Elvira T, Kristina Si, Alexeev, Алексей Воробьев, Ольга Бузова, «Дискотека Авария» и другие исполнители. Хэдлайнером шоу станет американский певец Джейсон Деруло.

На ВДНХ с 19:00 до 23:00 будут выступать Егор Крид, Клава Кока, МИА, Анастасия Кожевникова, «Руки Вверх» и другие знаменитости.

Кроме того, в рамках фестиваля на проспекте Сахарова будут работать спортивные площадки, на Центральной аллее ВДНХ пройдут мастер-классы по современным уличным танцам, DJ-сеты, конкурс рэп-исполнителей.

На площади Промышленности 31 августа и 1 сентября пройдет фестиваль технологического творчества Rukami.

Кроме того, 31 августа в 20:00 в Зеленом театре можно будет посмотреть знаменитую рок-оперу «Юнона и Авось».