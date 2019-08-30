РИАМО - 30 авг. В аэропорту «Шереметьево» перенесли дату открытия третьей взлетно-посадочной полосы на более поздний срок, говорится в сообщении пресс-службы авиагавани.

«Строительные работы на ВПП-3 аэропорта «Шереметьево» полностью завершены. Получено заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации», — говорится в сообщении.

Разрешение на ввод в эксплуатацию ВПП-3 от Росавиации уже получено. Сейчас заканчивается оформление необходимых документов, проводится тренировка персонала, который будет работать на новой полосе. О дате открытия ВПП-3 сообщат дополнительно.

Создать третью взлетно-посадочную полосу в «Шереметьеве» решили в 2009 году. Строительство началось в 2011 году. Изначально планировалось, что ВПП-3 будет готова к началу чемпионата мира по футболу, который проходил в России летом 2018 года.

Дефицит средств на строительство ВПП-3 в 2018 году составил 7,5 миллиардов рублей.