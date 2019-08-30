РИАМО - 30 авг. В столице к празднованию 872-летия Москвы подготовили масштабную культурную программу, которая будет проходить в таких знаковых местах, как у храма Христа Спасителя, в парках «Зарядье», «Музеон», на Цветном бульваре, Поклонной горе и Арбате, говорится в сообщении пресс-офиса Дня города.

«Во всех округах столицы будут расположены свои центральные площадки, среди них площадка на Аллее Космонавтов у метро ВДНХ, государственный музей-заповедник «Царицыно», парк «Кусково», Екатерининский и Измайловский парки», — говорится в сообщении.

На площадках праздника будут исполнять как популярную эстрадную музыку, так и академическую. Организуют образовательные лекции и мастер-классы, модные показы, театральные представления для детей и взрослых и многое другое.

Площадка у храма Христа Спасителя будет работать 7 сентября с 12:00 до 21:00; 8 сентября - с 15:00 до 20:00. 7 сентября здесь состоится торжественная церемония открытия Дня города. В течение двух дней здесь выступят лучшие академические коллективы города; отдельную программу представят известные хоровые ансамбли.

В «Зарядье» День города 7 сентября отметят с 12:00 до 21:00, 8 сентября – с 15:00 до 20:00. На открытой сцене парка режиссер и театральный художник Арсений Эпельбаум представит театральную программу, с трансформацией жанра оперы – от классической постановки – до современного прочтения. В костюмированном гала-концерте примут участие ведущие солисты Государственного академического Большого театра России, Государственного академического Мариинского театра, театра «Геликон опера».

Также гости парка смогут услышать выступление Ярославского академического симфонического оркестра и Государственного академического русского хора имени А.В. Свешникова; стать зрителями барочного представления театра Le Petit Trianon. Уникальной частью программы станет двухдневный театрализованный карнавал.

Площадка в «Музеоне» будет работать: 7 сентября, 12:00–21:00; 8 сентября, 15:00 – 20:00. Здесь главной темой праздника станет современная мода. Молодые российские дизайнеры представят публике свои идеи. Кульминацией праздника будут модные показы молодых российских дизайнеров. Здесь же состоятся театральные спектакли, творческие мастер-классы, пройдут образовательные программы.

На Цветном бульваре площадка будет работать в следующем режиме: 7 сентября, 12:00–21:00; 8 сентября, 15:00 – 20:00. В рамках проведения фестиваля «Добрая Москва - 2019» на Цветном бульваре соберутся неравнодушные горожане. Крупнейшие московские благотворительные фонды и общественные организации расскажут о необходимости развития благотворительности в современном обществе.

На Старом Арбате День города отметят 7 сентября с 12:00 до 21:00, 8 сентября – с 15:00 до 20:00. 7 сентября гости мероприятия узнают об архитектуре московских театров, познакомятся с историей гастролей театра кабуки в России, послушают лекцию от музея Цветаевой «Цветаева и театр», увидят спектакль Музея В. Маяковского о жизни и творчестве поэта, станут участниками лекции с живой музыкой, организованной Музеем А.Н. Скрябина.

Восьмого сентября программу продолжат лекция «Маяковский-Эйзенштейн-Мейерхольд: кино/театр будущего», лекция от музея К. Паустовского и спектакль «Сказки на всякий случай» от музея Гоголя.

На Поклонной горе День города отметят 7 сентября с 12:00 до 21:00, 8 сентября – с 15:00 до 20:00. На площадке, расположенной на главной аллее Поклонной горы, выступят творческие коллективы с вокальными, танцевальными номерами и в легком жанре. Кульминацией праздника 7 сентября будут выступления с участием известных артистов: Тамары Гвердцители, Витаса, Марка Тишмана, Родиона Газманова, Насти Макеевой, Аниты Цой, Дениса Клявера и других. 8 сентября на вечернем концерте выступят Жасмин, Альбина Джанабаева, Согдиана, Анита Цой, Саша Иванов.

Площадка в Екатерининском парке 7 сентября будет работать с 12:00 до 21:00, 8 сентября – с 15:00 до 20:00. Детей и взрослых ожидают интерактивные развлечения и мастер-классы. Бесплатное занятие для всех желающих проведут участники шоу «Танцы».

В других округах также будут работать праздничные площадки:

- Измайловский парк: 7 сентября, 12:00–21:00, 8 сентября, 12:00–20:00;

- парк «Ходынское поле»: 7 сентября, 12:00–21:00, 8 сентября, 15:00–20:00;

- Аллея Космонавтов (ВДНХ): 7 сентября, 12:00–21:00, 8 сентября, 15:00–20:00;

- парк «Кусково»: 7 сентября, 12:00–21:00, 8 сентября, 15:00–20:00;

- набережная Москвы-реки, парк «Печатники»: 7 сентября, 12:00–21:00, 8 сентября, 15:00–20:00;

- парк «Царицыно»: 7 сентября, 12:00–21:00, 8 сентября, 13:00–20:00;

- Детский ландшафтный парк в Южном Бутове: 7 сентября, 12:00–21:00, 8 сентября, 15:00–20:00;

- Троицк, Академическая площадь: 7 сентября, 12:00–21:00 8 сентября, 15:00–20:00;

- Московский, микрорайон 1, дом 39, строение 1 (стадион МБУ «Центр спорта «Московский»): 7 сентября, 12:00–21:00, 8 сентября, 15:00–20:00;

- Зеленоград, Центральная площадь: 7 сентября, 12:00–21:00, 8 сентября, 15:00–20:00.

Празднование Дня города в Западном административном округе:

- на Сколковском шоссе: 7 сентября, 12:00–21:00, 8 сентября, 15:00–20:00;

- на улице Щорса: 7 сентября, 12:00–21:00, 8 сентября, 15:00–20:00;

- ландшафтный парк «Митино»: 7 сентября, 12:00–21:00, 8 сентября, 15:00–20:00.