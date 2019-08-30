РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 авг. Вопросы сохранения и популяризации объектов культурного наследия в Королеве обсудят 3 сентября, сообщил руководитель городской администрации Юрий Копцик.

В совещании планируется участие представителей Главного управления культурного наследия Московской области, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, депутатов Совета депутатов городского округа, заместителей руководителя администрации городского округа, представителей комитета по культуре, краеведов и других заинтересованных структур.

«Третьего сентября в 15:00 в Деловом и культурном центре «Костино» состоится совещание по вопросам сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Королев Московской области», - написал Копцик на своей странице в соцсети Instagram.