РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 31 авг. В поселке Томилино подмосковных Люберец в субботу пройдет День спорта, в рамках которого проведут тренировки по тхэквондо и йоге, сообщается на официальной странице парков культуры и отдыха горокруга Люберцы.

«31 августа в «Парке сказок» в поселке Томилино пройдет День спорта на свежем воздухе для детей и их родителей. Жителей ждут открытые тренировки по тхэквондо для детей и взрослых. Также состоится занятие йогой, оно пройдет на свежем воздухе.

Помимо этого, будут конкурсы и эстафеты», – говорится в сообщении.

Начало в 11:00 на центральной поляне у деревянных горок. Жителей просят взять с собой удобную одежду.

Мероприятие организовано TKD Center Томилино и сообществом активных мам горокруга Люберцы.