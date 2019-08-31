РИАМО (БАЛАШИХА) – 31 авг. Схемы движения двух маршрутов общественного транспорта изменили в Балашихе, изменения вступили в силу в субботу, сообщается на сайте администрации городского округа.

«По результатам анализа обращений жителей и в целях повышения доступности транспортных услуг, администрацией Балашихи внесены изменения в схемы движения трех муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам с предоставлением льгот отдельным категориям граждан. Работа маршрутов №№1 и 4 в соответствии с новыми схемами движения организована с 31 августа 2019 года, а маршрут №19 по новой схеме начнет работу со 2 сентября», – говорится в сообщении.

На маршруте №1 станция «Железнодорожная» – Саввино предусмотрены рейсы в сообщении ЖК «Центр-2» – станция «Железнодорожная», которые будут обслуживать 2 автобуса малого класса; на маршруте №4 станция «Железнодорожная» – Темниково продлят схему движения до ТК «Лента».

В целях обеспечения прямого транспортного сообщения жилого массива «Балашиха-2» с медицинскими учреждениями, находящимися в микрорайонах Авиаторов и Гагарина, автобусы маршрута №19 автостанция «Южная» – Балашихинское шоссе будут осуществлять движение по схеме: улица Трубецкая (остановочный пункт «улица Трубецкая, 10») – улица Свердлова – улица Спортивная – улица Крупешина – улица Советская – Балашихинское шоссе – улица Летная – улица Кожедуба – улица Колдунова – Балашихинское шоссе (остановочный пункт «Балашихинское шоссе, дом №6»).

Информация об изменении расписания и схем движения указанных маршрутов размещена в салонах автобусов и на остановочных пунктах по пути следования.

Дополнительную информацию о работе муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам можно получить в управлении транспорта, дорог и связи администрации Балашихи по телефону: 8(495)524-14-37 или по электронной почте: utds@balashiha.ru, а также в «Автоколонне №1377» филиале АО «Мострансавто» по телефону диспетчерской службы: 8(495)521-38-41.