РИАМО - 30 авг. В Подмосковье пациента частной клиники ООО НИМЦ «Медика Менте» попросили покинуть здание после неудачной офтальмологической операции и отказались устранять осложнения, сообщается на сайте Росздравнадзора.

Согласно открытым данным, клиника находится в Королеве.

«По сведениям пациента, врачом-офтальмологом в клинике ООО НИМЦ «Медика Менте» ему была проведена неудачная операция по удалению катаракты. По итогам хирургического вмешательства наступили серьезные осложнения, но сотрудники частной клиники отказались их устранять и рекомендовали пациенту покинуть клинику сразу после прекращения действия анестезии», — говорится в сообщении.

Пациент-пенсионер представил в Росздравнадзор документы, подтверждающие факт неудачной операции. Клиника же предоставила документы, согласно которым мужчина обращался только за консультацией.

В итоге пенсионер обратился в государственную больницу в Мытищах. Там он получил необходимую помощь.

Материалы проверки Росздравнадзор направит в ГУ МВД России по Подмосковью. По факту случившегося могут возбудить уголовное дело.