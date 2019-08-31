РИАМО (БАЛАШИХА) – 31 авг. В Балашихинском родильном доме в микрорайоне Саввино в субботу состоится День открытых дверей, сообщается на официальном сайте медучреждения.

«31 августа 2019 года в 11:00 состоится День открытых дверей. У всех желающих будет возможность увидеть жизнь роддома изнутри, узнать о приоритетных направлениях работы, возможностях акушерской, неонатальной и гинекологических служб», – говорится в сообщении.

На мероприятии также можно познакомиться с врачами и получить ответы на все интересующие вопросы. Записаться можно по телефону: 8(495)522-19-67.

В Дне открытых дверей, состоявшемся 14 августа, приняло участие более 70 будущих мам и пап. На мероприятии провели лотерею, где разыграли подарочный сертификат на роды по контракту.

Будущим родителям напоминают, что с 1 сентября текущего года семьям новорожденных будет вручаться подарочная коробка «Я родился в Подмосковье» с 53 полезными вещами для малыша и мамы. Вместо подарочного набора родители смогут выбрать денежную компенсацию.

В Балашихинском роддоме предоставляются все виды специализированной высокотехнологичной медицинской стационарной помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии. Также осуществляется амбулаторная, консультативно-диагностическая и медико-реабилитационная помощь женщинам и новорожденным детям.

В медучреждении располагаются родовое и послеродовое отделения, отделение патологии беременности, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, отделение анестезиологии и реанимации, лучевой диагностики, гинекологическое отделение, женская консультация.