РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 авг. В подмосковном Подольске на отданных в аренду участках для заготовки древесины Подольского участкового лесничества в ходе проверки выявили нарушения правил пожарной безопасности, допущенные в период особого противопожарного режима, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник городского прокурора, младший советник юстиции Светлана Давлетшина.

Подольская городская прокуратура по поручению прокуратуры Московской области провела проверку по вопросу соблюдения законодательства в сфере лесопользования. Комитет лесного хозяйства Московской области в 2018 году заключил девять договоров аренды лесных участков с ГК «Российские автомобильные дороги» для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, а в 2019 - еще три договора сроком на 49 лет.

«При проведении проверки трех лесных участков Подольского участкового лесничества, переданных в пользование комитетом лесного хозяйства Московской области ГК «Российские автомобильные дороги» по договорам аренды установлено, что на арендованных лесных участках одновременно с заготовкой древесины предприятием не проводится очистка места рубки от порубочных остатков», - сказала Давлетшина.

Она добавила, что срубленная древесина находится в штабелях, размещенных вплотную к стене леса, на участках, не отделенных минерализованной полосой, что является нарушением правил пожарной безопасности

По ее словам, такие же нарушения выявлены и на арендованном ООО «ПромТехАльянс» лесном участке. Ситуацию усугубляет то, что нарушения ГК «Российские автомобильные дороги» и ООО «ПромТехАльянс» допустили в условиях особого противопожарного режима, установленного с 1 мая 2019 года постановлением губернатора Московской области.

С целью устранения указанных нарушений генеральным директорам ГК «Российские автомобильные дороги» и ООО «ПромТехАльянс» внесены представления об устранении нарушений законодательства. Возбуждены административные дела в отношении ГК «Российский автомобильные дороги» и в отношении генерального директора ООО «ПромТехАльянс», которые направлены для рассмотрения в комитет лесного хозяйства Московской области.