РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 авг. Глава Балашихи Сергей Юров, главный тренер ХК «Авангард» Боб Хартли и капитан команды Алексей Емелин выполнили символическое вбрасывание шайбы перед началом матча между воспитанниками детской хоккейной академии «Авангард» в Балашихе, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Матч провели на арене «Балашиха». Каждая команда состояла из 8 человек – 3 профессиональных хоккеиста и 5 детей.

«Сегодняшнее мероприятие стало знаковым для ребят, которые занимаются в хоккейной школе. Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли провел тренировку и мастер-класс, сделал установку на игру и в итоге был такой матч между двумя командами, где играли и профессиональные хоккеисты – Бобков, Емелин, Широков, юношеский состав. Мне тоже удалось немножко поиграть в этом матче. Ребята ушли с хорошим настроением», - сказал Юров.

Он добавил, что это станет для юных спортсменов хорошим стимулом для того, чтобы двигаться дальше и становиться хоккеистами, защищать честь страны.

Хартли отметил, что дети сейчас находятся на пути к большому хоккею.

«В детстве мы тоже мечтали стать игроками и тренерами. Академия «Авангарда» начинает свою работу здесь, в Балашихе, я уверен, что это начало большого пути. Наша задача — продвигать хоккей среди детей, и для нас это тоже большое удовольствие, потому что мы тоже большие дети», - заключил Хартли.

Игра закончилась со счетом 5:5.

Филиал хоккейной академии «Авангард» для детей открыли в Балашихе 15 августа. Обучение бесплатное. Детей будут отбирать в специально организованных летних лагерях.