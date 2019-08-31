РИАМО (КОРОЛЕВ) – 31 авг. Спектакль с участием Кирилла Козакова покажут в Королеве в субботу в день памяти Марины Цветаевой, он состоится в Мемориальном Доме-музее Цветаевой в Болшеве.

В географии Цветаевой Болшево занимает особое место, ведь именно сюда она вернулась после многих лет вынужденной эмиграции, именно здесь начался ее трагических путь в вечность.

В этом году Мемориальный дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве почтит память великого поэта последним спектаклем летнего театрального сезона «Лето в музейном театре». Заслуженная артистка РФ Ольга Гусилетова прочтет трагическую и прекрасную поэму о любви – «Поэму Конца», а вместе с артистом Кириллом Козаковым вспомнят эпистолярное наследие Цветаевой.

Режиссер спектакля – Марина Перелешина («Активный театр»). Спектакль состоится в 18:00 по адресу: улица Марины Цветаевой, дом №15. Билеты можно приобрести в кассе музея перед началом спектакля, стоимость – 500 рублей. Количество мест ограничено.

78 лет назад, 31 августа 1941 года, в Елабуге великий русский поэт Марина Ивановна Цветаева трагически ушла из жизни. Как известно, по каноническим правилам Православной церкви самоубийц хоронят без церковного отпевания, по ним не служат панихиды.

Но в 1991 году, в день пятидесятой годовщины кончины Цветаевой, в московском храме Вознесения Господня у Никитских ворот была совершена панихида по рабе Божией Марине – с благословения Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. С этого дня панихида по доведенной до самоубийства Марине Цветаевой совершается ежегодно.