РИАМО (КОРОЛЕВ) – 31 авг. Праздник в честь космического автопробега пройдет в подмосковном Королеве в субботу, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В июле королевский клуб ретро-автомобилей «Старый дилижанс» совершил автопробег до Байконура. Более 2,5 тысяч километров преодолели автолюбители из наукограда, чтобы представить город на заключительном пуске ракеты с «Гагаринского старта». Проделав нелегкий путь и побывав на уникальном мероприятии, «Старый дилижанс» готов поделиться впечатлениями с жителями Королева.

«Тридцать первого августа клуб приглашает жителей на свой праздник, который пройдет на площади у ДиКЦ «Костино». В программе праздника: выставка ретро-автомобилей и другой автотехники, интерактивная программа для детей по правилам дорожного движения, мастер-класс по вышивке лентами», – говорится в сообщении.

Также на празднике пройдут мастер-класс по рисованию дорожных знаков, мастер-класс по декоративно-прикладному искусству, конкурс на знание моделей автомобилей, концерт творческих коллективов, выступление детского ансамбля «Веретено».

«Время проведения праздника – с 10:00 до 21:00», – заключается в сообщении.