РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 31 авг. Офис МФЦ в поселке Октябрьский подмосковных Люберец не принимает заявителей в субботу и воскресенье, 1 сентября, из-за ремонтных работ в здании, сообщается в Instagram-аккаунте МУ «Люберецкий МФЦ».

«Уважаемые заявители! Сообщаем вам, что отдел «Октябрьский» МУ «Люберецкий МФЦ» не будет осуществлять прием заявителей 31 августа и 1 сентября в связи с проведением ремонтных работ», – говорится в сообщении.

Данный МФЦ находится по адресу: поселок Октябрьский, улица Ленина, дом №39.

За оказанием услуг жителей просят обращаться в другие отделы МУ «Люберецкий МФЦ». Ознакомиться с адресами можно по ссылке.

«Приносим извинения за доставленные неудобства», – заключается в материале.