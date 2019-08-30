РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 авг. В Королеве автобус №392 сбил человека на пешеходном переходе, сообщила «РИАМО в Королеве» очевидец происшествия.

ДТП произошло на пересечении улиц Гагарина и Ленина. Недавно на этом проблемном участке были установлены искусственные неровности для снижения количества ДТП.

«Я шла домой, увидела машины полиции и скорой помощи рядом. Потом заметила мужчину уже в машине медиков и лужу крови на асфальте. Автобус был пустой, медики сказали, что мужчина жив», - сказала собеседник агентства.

Дальнейшая информация о причинах ДТП и состоянии пострадавшего уточняется.