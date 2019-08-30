РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 авг. В пятницу вечером на Октябрьском проспекте подмосковных Люберец образовалась пробка длиной 4,5 километра, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, движение затруднено на Октябрьском проспекте в сторону области. Длина затора составляет 4,5 километра. Пробка начинается на Октябрьском проспекте возле дома N18 и продолжается до ТЦ «Орбита». Этот участок можно проехать за 33 минуты.

Также пробки образовались на Новорязанском, Егорьевском шоссе, улицах Кирова и Смирновская, Космонавтов, Красная и Инициативная.