РИАМО - 30 авг. Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал о лучших подмосковных практиках в сфере благоустройства общественных пространств на первом Всероссийском молодежном форуме развития территорий, который проходит в Ставрополе, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«В Московской области два года ведется реализация масштабной программы по благоустройству. Программа благоустройства комплексно оказывает влияние на жителей всех городов Московской области, начиная с территорий повседневного пользования жителей (дворы, скверы), заканчивая территориями для полноценного активного отдыха местных жителей и гостей Московской области (набережные, парки, пешеходные улицы)», - сказал Хайкин.

Комплексный подход в работе по благоустройству позволяет Подмосковью уже два года лидировать в рейтинге Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды».

В прошлом году Московская область приняла активное участие во всероссийском конкурсе проектов по благоустройству малых и исторических городов. Всего регион подал 22 заявки и четыре из них стали победителями. Это проекты из Дубны, Зарайска, Коломенского округа и Сергиева Посада. Подмосковье получило 250 миллионов рублей на реализацию победивших проектов. Они будут реализованы до конца этого года.

В 2019 году в конкурсе победили уже пять заявок от Московской области – из Серпухова, Каширы, Вереи (Наро-Фоминский округ), Звездного городка, Пересвета (Сергиево-Посадский округ). Область получила на реализацию проектов 248 миллионов рублей, работы закончат до конца 2020 года.

Всего в 2019 году в Подмосковье запланировано благоустроить 50 общественных пространств - площадей, набережных, парков, зон отдыха. В каждом муниципалитете Московской области, который участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», работает общественная комиссия для согласования с жителями планов и видов работ по благоустройству.

Кроме того, в регионе проходит рейтинговое голосование по выбору объектов для благоустройства. Жители выбирают те территории, которые, по их мнению, необходимо благоустроить в первую очередь. Это позволяет выделить в муниципалитетах наиболее значимые для жителей объекты и включить их в муниципальные программы формирования современной комфортной городской среды.