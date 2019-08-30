РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 авг. Прокуратура Подольска в ходе проверки выявила, что участок в промзоне «Северная» используется не по целевому назначению, арендаторы не соблюдают экологические и санитарно-эпидемиологические требования, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник городского прокурора, младший советник юстиции Светлана Давлетшина.

Подольская городская прокуратура по обращению граждан провела проверку законности размещения и сдачи в аренду земельного участка на улице Шамотная, дом №8А в промзоне «Северная».

«Подольская прокуратура возбудила административные дела в отношении генеральных директоров ООО «СК Благовест+», ООО «Гранит Авто» и ООО «Ландшафт» по части 1 статьи 8.8 КоАП РФ за использование земельного участка не по целевому назначению. Также по статье 8.2 КоАП РФ за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований в отношении ООО «Гранит Авто» и ООО «Ландшафт» возбуждены административные дела», – сказала Давлетшина.

Она добавила, что генеральным директорам ООО «СК Благовест+», ООО «Гранит Авто» и ООО «Ландшафт» внесены представления об устранении нарушений законодательства.

В отношении ООО «Гранит Авто» вынесено постановление о возбуждение дела об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), которое направлено для рассмотрения в Арбитражный суд Московской области.

Земельный участок площадью 29,5 тысячи квадратных метров принадлежит на праве собственности ООО «СК Благовест+». Он поделен на три части и сдается в аренду обособленному подразделению ООО «Ландшафт» и ООО «Гранит Авто», которые проект обоснования санитарно-защитных зон с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух не разработали.

ООО «Гранит Авто» древесные отходы складирует насыпью на открытой площадке, незащищенной от воздействия атмосферных осадков и ветров, а их нужно хранить по цеховому принципу или централизованно.

Кроме того, санитарно-эпидемиологическое заключение для принятия решения о выдаче лицензии у ООО «Гранит Авто» отсутствует, что нарушает требования законодательства о лицензировании и об отходах производства и потребления.

Обособленное подразделение ООО «Ландшафт» надлежащим образом не производит лабораторный контроль за соблюдением санитарных правил на рабочих местах и в зоне влияния организации.