РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 31 авг. Для жителей подмосковного Дзержинского в субботу организуют фестиваль народного творчества, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«31 августа в 12:00 пройдет фестиваль народного творчества «Угрешский сувенир». В программе фестиваля: выступление творческих коллективов; ярмарка народных промыслов; игровые аттракционы и конкурсы; интерактивные зоны и мастер-классы», - говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет на территории Верхнего пруда. Пруд находится на площади Святителя Николая недалеко от Николо-Угрешского монастыря в Дзержинском.