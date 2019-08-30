РИАМО (БАЛАШИХА) – 30 авг. На закрытии третьей смены молодежного экологического лагеря в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи его 75 воспитанникам вручили их первые трудовые книжки, а молодежных активистов наградили грамотами, дипломами и благодарственными письмами, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Торжественное мероприятие прошло в пятницу в ДК «Саввино». Первые трудовые книжки участникам третьей смены вручили председатель совета депутатов горокруга Геннадий Попов, заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Юлия Евстигнеева, главный эксперт по делам несовершеннолетних администрации Балашихи Елена Харченко.

«Сегодня мы закрываем третью смену экологического лагеря. Лето прошло. Я думаю, что вы получили не только долгожданные трудовые книжки, но и расширили круг своего общения. Вы познакомились, вместе трудились. У нас в Балашихе за лето в экологическом лагере было трудоустроено 675 детей, 225 из них – в микрорайоне Железнодорожный, который организовал для вас молодежный центр «Мы вместе!», – сказал Попов.

Он поблагодарил ребят за их труд, благодаря которому город стал чище, уютнее и краше, и вручил воспитанникам эколагеря трудовые книжки. Всего в ходе торжественного мероприятия книжки вручили 75 воспитанникам третьей смены.

Юлия Евстигнеева, поздравляя ребят с последним рабочим днем и вручением первых трудовых книжек, рассказала, что помимо этого они также получили колоссальный опыт и новых друзей.

«Не теряйтесь, оставайтесь с нами в качестве активистов молодежного центра. Мы всегда вам рады, и у нас в Балашихе самая лучшая молодежь», – заключила Евстигнеева.

Молодежных активистов наградили благодарственными письмами, почетными грамотами и дипломами управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи, совета депутатов Балашихи и молодежного центра «Мы вместе!».

Особое внимание в ходе мероприятия уделили итогам третьей смены эколагеря. Отряды работали в микрорайонах Саввино, Керамик, Павлино и Ольгино, а центральный отряд охватывал центр микрорайона Железнодорожный.

Экологический лагерь дневного пребывания, которому в 2019 году исполнилось 18 лет, пользуется большой популярностью у школьников и студентов городского округа, ведь благодаря нему ребята имеют возможность заработать свои первые деньги, приводя в порядок скверы, парки, улицы и озера Балашихи.