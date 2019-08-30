РИАМО - 30 авг. Представители Московского зоопарка вручили благодарственные письма и почетные нагрудные знаки сотрудникам подмосковного аэропорта «Жуковский», которые первыми встретили больших китайских панд Диндин и Жуи на российской земле и обеспечили им комфортный и гостеприимный прием, говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.

Награждение состоялось в рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС), который проходит в Жуковском.

«Мы от всего сердца благодарим сотрудников аэропорта «Жуковский» за их профессионализм и высокую степень организованности. Встреча больших панд была очень волнительным и ответственным событием, и работники аэропорта приложили максимум усилий, чтобы все прошло на высшем уровне. Надеемся, что памятные нагрудные знаки «За заслуги перед Московским зоопарком» будут напоминать им об этом дне», - сказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

В конце апреля, когда бамбуковые медведи прибыли из Китая специальным рейсом, сотрудники «Жуковского» сделали все возможное, чтобы животные чувствовали себя в полной безопасности. Также они оказали огромную помощь в организации встречи панд и их дальнейшей транспортировке на новое место жительства в Московский зоопарк.

Больших панд – самку Диндин и самца Жуи – Китай передал России на 15 лет. Жуи переводится с китайского как «благополучие», а Диндин – «каждый день». В начале июля Московский зоопарк установил в вольерах с пандами восемь камер, которые работают круглосуточно. Трансляцию из вольеров можно посмотреть через интернет.