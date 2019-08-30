РИАМО - 30 авг. В обменный пункт на Братиславской улице ворвались трое неизвестных и, угрожая пистолетом, похитили у одного из посетителей сумку с деньгами, злоумышленников ищет полиция, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«В 17:32 поступило сообщение о разбое в организации. По предварительным данным, в финансово-кредитное учреждение на улице Братиславская вошли трое неизвестных и, угрожая предметом, похожим на пистолет, гражданам, находившемся внутри учреждения, открыто похитили у одного из них сумку с крупной суммой денег. После этого злоумышленники скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас сотрудники полиции устанавливают размер причиненного ущерба и ищут злоумышленников.