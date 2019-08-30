РИАМО – 30 авг. В последние несколько лет эксперты отечественной цветочной отрасли отмечают спад активных продаж перед 1 сентября, россияне реже покупают экзотические цветы, дорогие композиции и большие букеты, говорится в сообщении пресс-службы ассоциации «Теплицы России».

«Покупательская способность населения снизилась. Сейчас рост продаж в этот период составляет не более 30% относительно продаж первой половины августа. 3-5 лет назад рост достигал 60%», — сказала член ассоциации «Теплицы России», директор тепличного комплекса «Подосинки» Юлия Чарышкина.

По мнению члена совета директоров ассоциации «Теплицы России», гендиректора ООО «Да! Роза» Александра Литвиненко, повышение розничных цен на цветы ко Дню знаний в этом году составит не более 15%, оно произойдет за счет небольшого повышения цен со стороны импортных производителей.

«Сейчас именно иностранные производители диктуют условия. Поскольку доля российских производителей цветов составляет всего лишь порядка 10-12% цветов от общего потребления - около 300 миллионов стеблей, в основном розы», — отметил Литвиненко.

Цветы в Россию везут преимущественно из Кении, Эквадора, Колумбии, Таиланда и некоторых стран Европы. Соотношение местный/импортный цветок в стране сильно разнится в зависимости от региона и природных условий. Так, в Московском регионе оно примерно 20/80 в пользу импорта, в южных регионах - 70/30.

По данным ассоциации, на текущий момент объем рынка цветов в России составляет 3,5 миллиарда долларов в год, из них 85-90% объема приходится на импорт.

Около 90% цветочных площадей закрытого грунта в РФ заняты розами. Себестоимость производства роз различается в разных предприятиях, в 2018 году она составляла в среднем 19-22 рубля за штуку.

В ассоциацию «Теплицы России» входят около 250 предприятий, в том числе такие крупные производители цветов, как ООО «Тепличный комбинат ЛипецкАгро» из Липецкой области, АПХ «Эко-Культура» и ЗАО «Агрофирма Выборжец» из Ленинградской области, ООО «Тепличный комбинат Майский» из Татарстана.