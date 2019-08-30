РИАМО - 30 авг. На строящейся разворотной эстакаде в районе Павшинской поймы в Красногорске стартовало устройство железобетонного основания проезжей части, полностью строительство эстакады завершат в IV квартале 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Устройство железобетонного основания проезжей части началось на строящейся разворотной эстакаде в районе Павшинской поймы в Красногорске. Работы ведутся в рамках строительства третьего пускового комплекса многоуровневой транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе. В общей сложности для устройства железобетонного основания проезжей части потребуется 637 кубометров бетона.

«На данный момент армирование проезжей части выполнено на 50%, затем строители приступят к бетонированию. По окончании работ будет проведена гидроизоляция, а затем укладка асфальтобетонного покрытия. Также ведется переустройство инженерных коммуникаций, устройство ливневой канализации», — говорится в сообщении.

Параллельно в рамках строительства многоуровневой развязки идет устройство дорожной одежды на участках Волоколамского и Ильинского шоссе, в районе улицы Почтовая. На участках возможно ограничение движения из-за сужения проезжей части.

Общая протяженность разворотной эстакады в районе Павшинской поймы составит 388,5 метров, вес металлоконструкций – 488 тонн. В соответствии с графиком запуск рабочего движения по путепроводу планируется в октябре 2019 года. Полностью завершить работы по третьему пусковому комплексу планируется в IV квартале 2019 года.

Новый участок дороги обеспечит удобный выезд для жителей Павшинской поймы в сторону области, соединит микрорайон с Волоколамским шоссе, в целом разгрузит автомобильный трафик в районе жилой застройки.

С открытием движения по третьему пусковому комплексу развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе будет введена в эксплуатацию в полном объеме, что позволит решить сложную дорожную ситуацию и существенно улучшить транспортную доступность Красногорска. Общая длина развязки составит около девяти километров, количество полос движения – шесть со стороны Волоколамского шоссе, четыре со стороны Ильинского шоссе и две со стороны Пенягинского шоссе. Общая пропускная способность нового объекта превысит 80 тысяч автомобилей в сутки.

Красногорская транспортная развязка входит в список наиболее приоритетных объектов Московской области. Строительство объекта реализуется в три этапа и выполняется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с финансированием из Дорожного фонда региона. Общая стоимость строительства (включая проектирование) – порядка 13 миллиардов рублей.