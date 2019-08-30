РИАМО – 30 авг. На участке 21-го километра МКАД, который находится на юге Москвы, вернут ограничение скорости 100 километров в час, ранее там стояло ограничение 80 километров в час, сообщает ТАСС.

«В социальных сетях было опубликовано видео, на котором заметно, что знак 80 километров в час, появившийся на МКАД вблизи Каширского шоссе, выполнен на белом фоне и действует на участке протяженностью в 80 метров. В то же время на всей протяженности МКАД постоянный скоростной режим был 100 километров в час, за исключением временных ограничений, например, из-за строительных работ», — говорится в сообщении.

В случае с временными ограничениями устанавливают желтые знаки.

Сотрудник пресс-службы центра организации дорожного движения столицы пояснил, что знаки уберут в ближайшие два дня. Камеры на этом участке не перенастраивали, соответственно водители не получат штрафы в случае превышения скорости 80 километров в час.

Ранее участок 21-го километра МКАД вошел в перечень аварийно-опасных мест. Было принято решение нанести шумовые полосы. В итоге подрядчик сделал это в соответствии с ГОСТ, который предусматривает ограничение скоростного режима до 80 километров в час при нанесении шумовых полос.