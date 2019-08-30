РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 авг. В подмосковном Подольске благодаря вмешательству прокуратуры родителям шести детей-инвалидов вернули средства за самостоятельно приобретенные средства технической реабилитации, сообщила «РИАМО в Подольске» помощник городского прокурора Татьяна Сучкова.

Городская прокуратура провела проверку деятельности филиала №18 Московского областного регионального отделения фонда социального страхования РФ (МОРО ФСС), в ходе которой выявила 24 ребенка-инвалида, не обеспеченных техническими средствами реабилитации. Кроме того, родителям детей-инвалидов возмещения компенсации за самостоятельно приобретенные средства технической реабилитации в первом полугодии 2019 года не производились.

«При проведении проверки от шести законных представителей детей-инвалидов прокуратура получила заявления о представлении интересов их детей в Подольском городском суде, в связи с чем направлено шесть исковых заявлений об обязании МОРО ФСС РФ предоставить указанным лицам средства технической реабилитации, а также компенсировать денежные средства за их самостоятельное приобретение», – сказала Сучкова.

Она отметила, что в настоящее время филиал №18 МОРО ФСС выплатил всем законным представителям детей-инвалидов средства за самостоятельно приобретенные средства технической реабилитации

Согласно постановлению правительства РФ «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями» срок обеспечения инвалида (ветерана) техническим средством серийного производства в рамках государственного контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, не может превышать 30 календарных дней.