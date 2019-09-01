РИАМО – 1 сен. В России вступили в силу новые правила продажи билетов на культурные и развлекательные мероприятия, сообщают «Известия».

Новые правила позволят бороться с перекупщиками билетов в театр, музеи и на концерты.

«Среди основных требований — запрет на продажу билетов выше указанной на нем цены, на перепродажу их неофициальными посредниками, а также установленные ограничения по размеру наценки, которую может устанавливать посредник. Она не должна превышать 10% от цены билета. Правда, если наценка оговаривается в официальном договоре, который организатор заключил с посредником, то ее размер остается на усмотрение сторон», - поясняет издание.

Отныне реализовывать билеты могут сами организаторы или посредники, заключившие договор с организатором. Список посредников, равно как и правила продажи и возврата билетов, публикуется на сайте учреждения.

«Порядок возврата билетов тоже планируется ужесточить, чтобы лишить перекупщиков возможности массово сдавать непроданные билеты перед самым началом мероприятия», - добавляется в материале.