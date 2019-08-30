РИАМО - 30 авг. Осенью планируется завершить строительство единого комплекса для хранения декораций и реквизита столичных театров вблизи деревни Юрово на Калужском шоссе, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Решение о создании такого комплекса было принято по итогам встречи мэра столицы Сергея Собянина с деятелями культуры в октябре 2017 года.

«Общая площадь складского комплекса составит 34,93 тысячи квадратных метров, в том числе площадь хранения – 29,215 тысячи квадратных метров, мастерские и административно-бытовой корпус – 5,715 тысячи квадратных метров. Пять складских корпусов будут разделены на 34 секции хранения. На территории комплекса будет предусмотрена площадка для открытого хранения в 4,5 тысячи квадратных метров на 400 контейнеров», — говорится в сообщении.

Склад строят вблизи деревни Юрово на Калужском шоссе. Возведение комплекса планируют закончить осенью 2019 года.