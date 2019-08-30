РИАМО - 30 авг. Через три года малыша-слоненка Филимона отправят из Московского зоопарка на проживание в другое место, это необходимо для того, чтобы подрастающий слоненок не начал конкурировать со своим отцом, говорится в публикации зоосада в «Яндекс.Дзен».

Сейчас Филимон – позитивный и бодрый слоненок, любимец публики. 25 мая ему исполнилось два года, к этому моменту Филимон набрал 920 килограммов веса, что больше, чем, например, вес автомобиля Daewoo Matiz. Молочные бивни у малыша заменились постоянными - они выросли уже на 12 сантиметров.

«Когда Филимону исполнится примерно пять лет, координатор европейской программы по сохранению слонов начнет искать для него другой зоопарк. Там он сможет создать свою семью. А главное – ему не придется сражаться с отцом. Два взрослых самца на одной территории – недопустимый риск, как в зоопарке, так и в природе», - говорится в публикации.

Для слоненка подберут место с просторным вольером, заботливыми киперами и продуманной диетой, однако до этого остается еще три года. Так что пока можно навестить Филимона в Москве и даже стать его опекуном. Опекун имеет право на бесплатное посещение столичного зоопарка, подарочные фотографии Филимона, а также на особое место на сайте зоосада.

Сегодня Филимон все больше хочет показать себя, ярчайший пример – его потасовки с сестрой Кипридой, которая больше брата в три раза. Сестру явно раздражает его поведение, но Филимон пока на особом положении – он еще сосет молоко и поэтому считается маленьким. Киприда может лишь мягко его оттолкнуть. Если она увлечется, то Филимон пожалуется маме Пипите, которая наградит Киприду оплеухой.

«С отцом Памиром у Филимона непростые отношения. Они разделены – и останутся разделенными навсегда. Сейчас Памир просто может случайно задавить Филимона. Потом они неизбежно станут соперниками», - отмечается в публикации.

Летом Филимон беззаботно играет на улице: копается в песке, крутит палочкой в хоботе, гоняет мяч. Любимое развлечение слоненка – поплескаться в бассейне. Также по мере взросления Филимона киперы все больше внимания уделяют тренингам.

«Филимон уже пробует киперов на прочность. Бывает, растопырит уши, раздует хобот и – как побежит! Дышит, трубит – показывает свою важность. И в последний момент внезапно останавливается, прижимается к барьеру – и просит почесать себя. Озорная душа!» - рассказали в зоопарке.

Филимон принадлежит к виду азиатский слон. С начала XX века численность азиатских слонов упала в 4-5 раз и каждый год погибает еще 2-5% популяции. Этот вид находится в одном шаге от исчезновения.