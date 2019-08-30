РИАМО - 30 авг. Строительство четырехэтажного корпуса начальной школы на 400 мест началось в Луховицах, работы планируют закончить до конца 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Здание войдет в состав средней общеобразовательной школы №1 на улице Первомайская. В нем оборудуют все необходимые помещения для занятий, которые входят в современный стандарт образования.

«Общая площадь нового корпуса составляет семь тысяч квадратных метров. <…> Первая плановая проверка на объекте начнется 9 сентября 2019 года», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Школу возведут по государственной программе Московской области «Строительство социальной инфраструктуры». Заказчиком строительства выступает администрация Луховиц.