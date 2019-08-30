РИАМО - 30 авг. В столице планируют увеличить финансирование московских театров, 400 миллионов рублей, выделенных на гранты театрам дополнительно в 2019 году, сохранят в дальнейшем в качестве постоянного финансирования, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В пятницу в театре Et Cetera мэр столицы Сергей Собянин встретился с членами оргкомитета по проведению в Москве Года театра и с художественными руководителями и директорами ряда театров.

«По итогам обсуждения Сергей Собянин поддержал предложение театральных деятелей об увеличении финансирования московских театров», — говорится в сообщении.

Те 400 миллионов рублей, которые в этом году дополнительно выделили на увеличение грантов театрам на текущие постановки и подготовку премьер, сохранят в качестве постоянного финансирования театров на будущие годы.

Для проведения мероприятий в Год театра выделено дополнительно финансирование в 710 миллионов рублей. Из них 400 миллионов рублей на увеличение грантов городским театрам на текущие постановки и подготовку премьер, 250 миллионов рублей – на выполнение плана основных мероприятий по проведению Года театра, 60 миллионов рублей - на софинансирование федеральных проектов Минкультуры России «Русские сезоны» и «Театральный марафон».

Предполагалось, что в Год театра число зрителей в театрах вырастет с 5,1 миллиона (в 2018 году) до 6,5 миллионов, число премьер увеличится с 250 до 360. За первую половину 2019 года городские театры показали 13852 спектакля. Их посетили 3,1 миллиона зрителей. Состоялось 109 премьер.

В плане по проведению Года театра в столице 92 мероприятия: 12 фестивалей, 54 образовательные и развивающие программы, 26 торжественных дат.