РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 авг. В подмосковном Подольске заключили под стражу мужчину, забившего до смерти своего приятеля в результате пьяной ссоры, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник подольского городского прокурора, младший советник юстиции Ольга Бочевер.

Предварительным следствием установлено, что 24 августа 2019 года примерно с 4:30 до 6:00 подозреваемый в состоянии сильного алкогольного опьянения находился в автомобиле Audi А4, припаркованном около дома №36 на улице Дружбы.

«Он распивал спиртное с пострадавшим, а затем в ходе ссоры вышел из автомобиля и, подойдя к находившемуся на переднем пассажирском сидении мужчине, нанес ему множественные удары руками и ногами в область живота», – сказала Бочевер.

Тупая травма живота, разрыв печени и желчного пузыря привели к смерти пострадавшего прямо в машине.

«24 августа следственный отделом по Подольску Главного следственного управления СК России по Московской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности его смерть. 25 августа Подольский городской суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу», – отметила Бочевер.

За совершение указанного преступления подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Надзор за уголовным делом обеспечивается Подольской городской прокуратурой.