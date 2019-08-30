Начало осени, по традиции, принесет ряд изменений в жизнь россиян. Всем автомобилистам с 1 сентября разрешат оформлять европротоколы онлайн, а в Москве повысят пенсии неработающим гражданам. О том, какие еще изменения законодательства вступят в силу с началом сентября, разбиралась корреспондент РИАМО.

Рост пенсий

В первой декаде сентября на 2 тысячи рублей будут повышены минимальные пенсии для неработающих пенсионеров в Москве. Размер пенсии теперь составит 19,5 тысячи рублей. По словам мэра столицы Собянина, это коснется более 1,5 миллиона москвичей.

К тому же, вырастут фиксированные выплаты к пенсии для неработающих граждан, трудившихся в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживающих в сельской местности. Был расширен перечень таких профессий, который теперь включает около 500 профессий. Многим перерасчет был уже произведен в начале 2019 года. Тем, кто не получил прибавку, стоит написать заявление в Пенсионный фонд.

Обещают прибавки и работающим пенсионерам. Они будут зависеть от взносов, выплаченных работодателями в прошлом, 2018 году.

Переход на четырехдневку: зарплаты упадут, а народ сопьется>>



Отказ от отсрочки и досрочное увольнение из армии

С 1 сентября призывники, имеющие право на отсрочку или освобождение от армии, например, студенты, обладатели ученых степеней, родные братья или сыновья людей, погибших на службе, теперь могут пойти служить.

Для этого необходимо написать заявление в военкомате. Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

Те, кто уже служит, смогут уволиться досрочно - если у них для этого есть веская причина. Например, рождение второго ребенка и необходимость ухаживать за близким родственником.



Обязательный учет дронов

Постановление о регистрации дронов вступило в силу еще в конце августа.

Теперь в течение 10 дней с момента покупки дрона весом более 250 граммов беспилотное воздушное судно надо будет ставить на учет. Для этого создан специальный сайт. Можно также сделать это на сайте госуслуг или обычным письмом по почте.

Владельцу дрона придется указать свои паспортные данные, а также СНИЛС, прикрепить фото аппарата, указать его вес, количество двигателей, модель и серийный номер. Если его украдут или он потеряется, об этом придется уведомлять.

Какими будут санкции в случае нарушения, непонятно, но сейчас штраф за нарушение федеральных правил воздушного пространства составляет для физлиц до 2 до 5 тысяч рублей.

Нововведение не распространяется на дроны, временно ввозимые иностранцами.

Новые правила для дронов: как зарегистрировать и где запускать в Москве>>



Оформление протокола о ДТП онлайн

Упрощенную процедуру оформления мелких ДТП называют «европротоколом». С сентября станет необязательным вызывать сотрудников ГИБДД и заполнять бумажные документы (хотя это право сохранится). Вместо этого можно будет составить протокол онлайн через портал госуслуг (с законом с изменениями можно ознакомиться тут). Страховая компания виновника ДТП получит извещение в электронном формате, а затем выплатит пострадавшему деньги.

При этом у обоих участников ДТП должна быть действующая электронная подпись и установлено мобильное приложение «Помощник ОСАГО».

Однако в социальных сетях отмечают, что ЦБ, возможно, еще не утвердил официальный электронный бланк, и пока нововведение работать не будет.



Упразднение справок для детских садов

Раньше после летних каникул каждый ребенок должен был проходить медосмотр и приносить справку о том, что он не вступал в контакт с инфекционными больными. Согласно пресс-релизу мэрии Москвы, обычно перед началом учебного года выписывалось около 300 тысяч таких справок. Теперь делать это не нужно, т.к. Роспотребназдор контролирует ситуацию.

Информацию об очагах инфекций сопоставляют с адресами детей. Родителям тех ребят, кто оказался в зоне эпидемии, будут отправлять уведомления по SMS и электронной почте о том, что они находятся на карантине, и что надо будет принести справку. Здоровым же ребятам она больше не потребуются.

Кроме того, в Подмосковье перед 1 сентября заработали кабинеты «Справка в 1 шаг». Их открыли во всех детских поликлиниках региона. Проект позволяет родителям за 10 минут оформить справки на ребенка для школы, бассейна и другие. Записаться в кабинет «Справка в 1 шаг» можно через инфомат в холле поликлиники, региональный портал госуслуг или единый call-центр губернатора по телефону 8-800-550-50-30.

Как записать ребенка в школу и детский сад и куда жаловаться в случае отказа>>

Возврат билетов и борьба с перекупщиками

Нововведения начнут действовать в сфере продажи билетов на культурно-развлекательные мероприятия.

Театральный или концертный билет нельзя будет перепродавать выше указанной на нем цены. Если же билет реализуется официальным посредником, наценка должна составлять не более 10%. Однако сторонам не запрещается прописать и иной процент в договоре.

Список официальных посредников должен быть опубликован на сайте культурного учреждения.

При возврате билета за 10 дней можно будет вернуть деньги в 100% объеме. 50% получится вернуть, если сдать билет не менее чем за 5 дней, и лишь 30% – при возврате за 3 дня. В случае представления документов, подтверждающих уважительные причины неявки на мероприятие, например смерть родственника или болезнь, деньги за билет должны вернуть в полном объеме в любое время. При возврате нужно будет обязательно иметь чек.



Повышение открытости судебной системы

С 1 сентября станет обязательной аудиозапись в судах общей юрисдикции первой и апелляционной инстанций. Участники дела и их представители смогут ознакомиться с аудиозаписью судебного заседания и при необходимости оспорить ее.

Другое нововведение – судьи будут выбираться с помощью автоматизированной информационной системы, учитывающей их нагрузку и специализацию. Это должно помочь избежать влияния заинтересованных лиц на формирование состава суда.