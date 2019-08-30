РИАМО – 30 авг. Украинское государственное предприятие «Антонов» потребовало, чтобы российское конструкторское бюро «Ильюшин» присвоило новое название самолету, который разрабатывает на базе транспортного грузового самолета Ан-124 «Руслан», сообщает Федеральное агентство новостей.

Свою просьбу представители украинского предприятия аргументировали тем, что в новой версии самолета, который разрабатывают российские конструкторы, будут настолько отличаться летно-технические характеристики, что это будет уже совершенно новое воздушное судно.

«Соответственно, он должен получить новое обозначение без использования марки «Ан», поскольку ГП «Антонов» не участвует в его разработке и не будет нести ответственности за его безопасность», — говорится в сообщении.

Ранее «Антонов» пожаловался в полицию Украины на то, что Росавиация без его участия выдала сертификат соответствия модификации самолета Ан-124-100, разработанной компанией AMTES GmbH, а также выдала ей дополнительный сертификат на смену типовой конструкции. Предмет жалобы заключатся в том, что владельцем сертификата этого типа летательного аппарата является «Антонов». Предприятие заявило, что самовольная выдача разрешений может плохо сказаться на безопасной эксплуатации этих самолетов.

В июне районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124-100 «Руслан», принадлежавших российской авиакомпании «Волга-Днепр». По их версии, авиакомпания допустила нарушения требований воздушных полетов.

Транспортный грузовой самолет «Руслан» спроектировали в 1980-е годы. Он является лидером по грузоподъемности среди серийных самолетов. На протяжении долгих лет этому воздушному судну не было равных в мире по габаритам.