РИАМО - 30 авг. Видео о развитии московского метро за последние девять лет появилось в Сети, на записи можно увидеть кадры строительства, интересные факты о подземке, ролик разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр столицы Сергей Собянин.

«Как вы знаете, в Москве идет большая программа строительства метро. С 2011 года оно пришло в 17 районов столицы, включая ТиНАО. Девять лет жизни метро - в одной минуте», — написал мэр.

На записи можно увидеть кадры строительства, новые станции и интересные факты. Отмечается, что за 9 лет построена 81 станция и 155 километров линий подземки и МЦК, а также что 85% жителей столицы имеют доступ к метро.

Сейчас один из главных проектов в Москве — строительство Большой кольцевой линии. Главная задача БКЛ – связать между собой соседние радиальные ветки, что позволит «перехватывать» пассажиров на подъезде к центру столицы и разгружать станции и участки линий внутри действующей Кольцевой.