РИАМО - 30 авг. В предстоящие выходные на ряде направлений в Подмосковье изменится работа электричек, также действуют ограничения движения на автодорогах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На Киевском направлении МЖД с 31 августа на 1 сентября (с 18:00 субботы до 18:00 воскресенья) и со 2 по 6 сентября (с 09:00 до 17:00) в связи с проведением работ график движения электропоездов будет скорректирован. Также несколько поездов выведут из расписания на время работ», - говорится в сообщении.

Со 2 сентября по 3 октября изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской области. Пассажирам стоит учесть, что у некоторых поездов и экспрессов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Также со 2 по 4, а также 8 и 9 сентября изменится расписание некоторых пригородных поездов Рижского и Курского направлений МЖД в связи с проведением работ.

Водителям следует иметь в виду следующие изменения на автомобильных дорогах. Так, на Московском большом кольце (А-108) на участке от Каширского до Симферопольского шоссе и на участке от Ярославского до Горьковского шоссе введено ограничение пропускной способности в связи со строительством путепроводов. На Московском малом кольце (А-107) на участке от Симферопольского до Брестского шоссе и на участке от Егорьевского до Рязанского шоссе ведутся работы по реконструкции, движение транспорта ограничено.

Кроме того, ограничения движения введены на Дмитровском шоссе, где ведется реконструкция на участке 23,5-24,2 километр и на участке 26,1-29,6 километр. Реконструкция ведется на участке 29,4-35,2 километр Ярославского шоссе и на участке 22,4-26 километр Новорязанского шоссе. Также на Новорязанском шоссе ведутся работы по ремонту путепровода через Рязанское шоссе на 38,9 километре и ремонт моста через ручей на 65,4 километре. Эти работы также могут стать причиной транспортных заторов.

«Ограничения движения на Симферопольском шоссе будут введены в связи с ремонтом путепровода на 24,2 километре трассы М-2 «Крым» и ремонтом моста через реку Оку на 102,1 километре трассы», - добавляется в материале.

На Рублево-Успенском шоссе (А-106) проводится реконструкция дороги на участке подъезда к городу Одинцово. Здесь возможны ограничения движения транспорта.

В связи с ремонтом ограничения скорости движения введены на трассе М-7 «Волга» с 30 по 37 километр в Богородском округе и с 68 по 75 километр в Павловском Посаде.

В связи с проведением ремонтных работ возможны ограничения на следующих участках: Волоколамский округ, Волоколамское шоссе – Советская улица в Волоколамске с 0,3 по 2,2 километр; Дмитровский округ, МБК – Лифаново – Старово – МБК с 9 по 17,7 километр, А-104 – Дмитров – МБК с 0 по 5 километр; городской округ Истра, Волоколамское шоссе с 85,7 по 95,4 километр; городской округ Солнечногорск, М-10 «Россия» – Пикино – Лунево – Носово с 0 по 2,6 километр.