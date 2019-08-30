РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 авг. В подмосковном Подольске потушили пожар в ангаре в Нефтебазовском проезде, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В 17:37 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в 16:30. Горел пластик в тюках на площади 100 квадратных метров. В 17:00 возгорание локализовали. В 17:13 ликвидировали открытое горение.

В тушении участвовали 73 человека и 21 единица техники, в том числе от МЧС 13 единиц техники и 48 человек.