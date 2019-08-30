РИАМО - 30 авг. В Подольске локализовали возгорание в ангаре на площади 100 квадратных метров, здание находится в Нефтебазовском проезде, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

В ангаре загорелся пластик в тюках. В 16:50 ранг пожара повышен до №2.

«В 17:00 локализация пожара на площади 100 квадратных метров. Привлекаемые силы и средства: 17 единиц техник, 58 человек, в том числе от МЧС 11 единиц техник, 40 человек», — говорится в сообщении.

Ангар находится по адресу: Нефтебазовский проезд, дом 7.